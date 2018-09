Milan, c'è da sfatare il tabù post-Nazionale

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Sono dodici anni che il Milan non vince dopo la prima sosta per le Nazionali. Non ci riesce dalla stagione 2006-07, contro la Lazio (2-1). Poi pareggi e soprattutto sconfitte, quattro solo nelle ultime stagioni, Juventus, Inter, Udinese e un anno fa all'Olimpico contro la Lazio (4-1). Numeri che possono giustamente preoccupare Gattuso che come al solito ha lavorato molto anche sulla testa dei giocatori. Chi è rimasto, tra cui Higuian, e chi è tornato dal giro di Nations League, nessuno ha dato segnali negativi. Il Milan sta bene, è pronto a sfruttare un calendario favorevole.Si comincia in trasferta, domenica sera a Cagliari, poi Atalanta, Empoli, Sassuolo e Chievo. Sono queste le avversarie fino al 7 di ottobre, tutte partite da affrontare con attenzione massima ma certamente più abbordabili di Napoli e Roma, alla portata insomma di una squadra che mira alla Champions come obbiettivo finale.Un calendario che Gattuso spera di poter sfruttare anche grazie all'esplosione di Gonzalo Higuain alla ricerca del primo centro stagionale con la maglia rossonera. Sembra pronto per l'esordio Caldara che come Laxalt sono stati provati nell'undici titolare nell'ultima seduta di allenamento.Di sicuro Musacchio e Ricardo Rodriguez difficilmente accetteranno di arrendersi, di lasciare il posto a chi sembra destinato in futuro a essere un punto di riferimento per un Milan che ha grandi progetti, forti ambizioni. La prima quella di poter rientrare dalla porta principale in Champions League. Una porta che potrebbe diventare un portone se Napoli, Roma e Lazio dovessero metterci più del previsto a carburare, a tornare le squadre viste e temute fino al calcio d'inizio di questo campionato.riproduzione riservata ®