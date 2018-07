Milan, Bonucci all'addio

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Antonio sì, Conte no. L'idea di Paul Singer, sponsorizzata dal figlio Gordon (tifoso dell'Arsenal e grande estimatore dell'ex tecnico dei Blues) è ancora lì. È un'idea da sviluppare su cui Elliott ha deciso di lavorare senza fretta, a fari spenti, anche perché può già contare su un tecnico capace che ha in mano la squadra, ha la fiducia dell'ambiente oltre che essere amato dai suoi tifosi.Le priorità è dare un nuovo e affidabile management al Milan, che sabato nominerà il suo ventisettesimo presidente: Paolo Scaroni. Poi ci sarà da scegliere un nuovo amministratore delegato, un direttore generale, un direttore sportivo e uno tecnico. Tanti i nomi, tante le proposte e le candidature. Da Gandini a Leonardo senza dimenticare nemmeno Gazidis che però non vorrebbe lasciare i Gunners.Solo dopo potrebbe esserci il clamoroso cambio in panchina, per accelerare quel processo di internazionalizzazione oltre che di valorizzazione del club che Elliott vuole dare al Milan per farlo tornare grande. Una scelta, quella di Conte, che non meraviglia un recente ex come Stefano Nava: «Non mi stupirebbe, indipendentemente dalla bontà del lavoro fatto da Gattuso. Si stanno verificando numerosi colpi di scena in questo mercato e per questo potrei anche aspettarmi una cosa del genere. Tante cose sono cambiate e tante cambieranno».Cambierà anche la difesa rossonera. Reina sarà il titolare della porta e Zapata potrebbe tornare a essere un giocatore fondamentale per la difesa del Milan che dovrebbe salutare ben presto Donnarumma (prenderà il posto di Courtois nel Chelsea di Sarri), prima ancora Bonucci. Capitan Leo è diretto a Parigi, dall'amico Buffon, ma attenzione al rilancio del Manchester United e al fascino di poter lavoraere con Mourinho. Cessioni che sommate a quella di Kalinic darebbero al Milan (per Leo si parte da un'asta da 35 milioni) un grande respiro e la possibilità di tornare a investire, comprare giocatori di prima fascia come Morata o Higuain. Vedremo.riproduzione riservata ®