Milan-Bonucci ai titoli di coda

Luca UccelloMILANO - Settimana decisiva per il Milan. L'ennesima, a dire il vero. Giovedì arriverà la (definitiva) sentenza del Tas, che dovrebbe confermare l'esclusione del club rossonero dalla prossima Europa League, poi sabato l'atteso consiglio d'amministrazione che cancellerà definitivamente la poco felice esperienza cinese. Inutile chiedersi dove sia finito Yonghong Li, meglio pensare al presente: Paolo Scaroni presidente del Milan, uno tra Umberto Gandini (attuale Ceo della Roma) e Giovanni Carnevali (ad del Sassuolo) nel ruolo di amministratore delegato.Si allontanano Leonardo (come direttore generale) e ancora una volta Paolo Maldini. Leo non è gradito ai tifosi rossoneri. Contro di lui scritte vicino a Casa Milan, a San Siro e soprattutto un comunicato durissimo da parte della Curva Sud: «Ai nuovi proprietari possiamo solo chiedere di guardare alla storia rossonera, non dimenticando quanto fatto da persone come Leonardo che ha saputo solo sputare su questi colori. Abbiamo bisogno di grandi uomini di comprovata fede milanista e Leonardo non è tra questi, avendo scelto di tradire il popolo rossonero».Una Curva che a sorpresa invece appoggia il lavoro di Massimiliano Mirabelli nonostante una campagna acquisti passata certamente discutibile: È inconfutabile che da quando hanno iniziato a lavorare in coppia Mirabelli e Gattuso, si è rivista quella mentalità vincente che fa aumentare ancor di più i rimpianti per la prima parte della scorsa stagione».Mercato (in uscita). Psg e United continuano a pensare a Bonucci. Il Milan non dice di no, ma al momento Fassone e Mirabelli non hanno ricevuto ancora nessuna offerta da 35 milioni. Stoppata la trattativa per Locatelli al Sassuolo. Il fondo americano ha bloccato la cessione fino alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione. Capitolo Bertolacci. Il centrocampista non tornerà a Genova. Ha convinto Gattuso, è una soluzione in più in mezzo al campo, un cambio che Rino vuole tenersi in casa e non regalare al Genoa. Tutto fermo anche per Gustavo Gomez, mentre Kalinic si avvicina nuovamente all'Atletico Madrid. Poi (finalmente)si parlerà di entrate.