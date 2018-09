Milan, basta Higuain

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Nessuna passeggiata in Lussemburgo. Contro il piccolo, esordiente e coriaceo Dudelange i primi tre punti in Europa League (e primo posto nel girone visto lo 0-0 tra Olympiacos e Betis) per il Milan arrivano con il minimo scarto.E ci vogliono 59' ai rossoneri per segnare il gol della liberazione, di nuovo con Gonzalo Higuain, che a distanza di 4 giorni dalla rete di Cagliari rompe il ghiaccio anche in coppa, in una competizione in cui aveva realizzato 10 volte in passato con la maglia del Napoli. È un gol sporco quello del Pipita, con deviazione di Prempeh che inganna un non perfetto Frising, al contrario fenomenale in un altro paio di occasioni sullo stesso Higuain.Meglio il Milan nel secondo tempo (dove si registra anche un palo di Borini) rispetto ad una prima frazione al rallentatore. «Il Dudelange non è arrivato ai gironi per fortuna. Mi è piaciuta la mentalità della squadra. Sono contento di aver dato minuti ad altri giocatori. Quando cambi tanto ci stanno anche gli errori», sottolinea Rino Gattuso a fine contesa.Il tecnico del Diavolo opera un profondo turnover: rispetto alla formazione tipo di campionato giocano dall'inizio solo Romagnoli e Higuain. Da segnalare le occasioni da titolari per Laxalt, Mauri, Bertolacci, Bakayoko e Castillejo, autore quest'ultimo dell'assist per il bomber argentino.«In Europa nessuna partita è facile, sono tre punti importanti. Voglio adattarmi in fretta e dare tutto per questo Milan», così lo spagnolo. Ci sono soprattutto il debutto di Reina e Caldara.Finalmente si vede in campo il difensore arrivato dalla Juventus insieme ad Higuain: «Giocando la condizione migliora e questa partita è stata fondamentale per me e per la squadra. Ogni allenamento imparo qualcosa, devo mettere il massimo dell'impegno per questa squadra che ha creduto tanto in me». Per Caldara ora c'è la speranza di trovare spazio anche domenica a San Siro contro la sua ex Atalanta, che lo ha lanciato nel grande calcio.«Non ho cambiato così tanto perché ritenevo il Dudelange debole. I miei giocatori mi danno tranquillità, per come lavorano e per le loro tranquillità. Non faccio scelte avventurose», chiude ancora Gattuso.riproduzione riservata ®