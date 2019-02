Milan, Bakayoko re del centrocampo

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «A chi non piacerebbe restare a lungo in un club come il Milan? Ma sono ancora sotto contratto per tre anni con il Chelsea...». Il futuro di Tièmouè Bakayoko non dipende solo dalla sua volontà e nemmeno da quella del Milan o da Gattuso.Dipende dal fondo Elliot, dall'Uefa, da quei 35 milioni di euro di riscatto che il club rossonero deve decidere se investire sul centrocampista francese trasformarti da Rino in una bella favola dopo mesi da brutto anatroccolo, da Calimero di un centrocampo che a breve avrà a disposizione nuovamente Biglia. «Non c'è stato un momento di svolta, volevo solo dimostrare di essere all'altezza di un grande club. Il Milan è di un'altra dimensione. Il primo giorno, sono stato accolto da Maldini e Leonardo e capisci subito con chi hai a che fare. E poi l'atmosfera a San Siro è straordinaria. Il Milan è un club mitico».Un club che cercherà già dalle prossime settimane uno sconto dai Blues per chiudere prima di giugno un'operazione che Rino reputa fondamentale per il presente ma soprattutto per prossimo futuro. Sul centrocampista, pronto a rientrare anche nel giro della Nazionale di Didier Deschamps, il tecnico rossonero ha in mente di costruire la squadra dell'anno prossimo. Leo e Maldini lo sanno già e sono d'accordo con lui. «Nel 4-3-3 sono quello che rilancia e guida il pressing. Un posto importante nel dispositivo dell'allenatore». Il paragone è scontato: un po' Rijkaard, molto Desailly che lo ricorda anche fisicamente oltre che nelle eleganti movenze.A Nice Matin, il Bakayoko ha fatto capire che il suo desiderio sarebbe quello di restare al Milan, non muoversi da Milano: «Questo è il posto ideale per realizzarsi». Non potrebbe essere diversamente dopo che Rino Gattuso gli ha dato fiducia fin dall'inizio, non abbandonandolo mai, nemmeno quando tifosi e non solo si chiedevano perché insistere su di lui. Ma Gattuso è fatto così, un testardo «uno che dà tutto per i giocatori, trasmette molti valori positivi. È come era in campo: diretto, franco, non imbroglia e non ha peli sulla lingua. Anche se può essere duro, le cose le dice sempre per il tuo bene». Intanto nel Milan 2019-20 potrebbe non esserci più Ignazio Abate. Dall'America rimbalza la notizia di un Ibrahimovic in pressing per convincere l'esterno rossonero a seguirlo in a Los Angeles, in MLS. Chissà se ci riuscirà...riproduzione riservata ®