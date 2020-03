Milan assente, festa (1-2) Genoa Pioli amaro: «Il ko? Colpa nostra»

Marco Zorzo

MILANO - Nella domenica più giurassica e inverosimile del nuovo millennio, dove un rigore di Petagna ridà fiato alle speranze salvezza della Spal (corsara a Parma), un doppio Quagliarella a Marassi ribalta nel finale il Verona (2-1) e Udinese-Fiorentina non si fanno male (0-0), ecco il Milan.

Anzi, verrebbe da dire ecco il vecchio caro e disastroso Diavolo. Una famosa canzone di Riccardo Cocciante: era già tutto previsto, calza a pennello. Dalla diatriba scatenata da Gazidis, che ha liquidato con tanto di lettera di licenziamento Boban. Ecco l'effetto puntale sul campo. In un San Siro malinconicamente deserto a causa del maledetto Coronavirus, i rossoneri sembrano essere stati contagiati. Inesistenti, inermi, di fronte alla banda dei vecchietti del Genoa che hanno incartato e messo a cuccia un piccolo Diavolo. Dove solo Ibrahimovic è stato all'altezza nel nome di un glorioso club che fu. E ora pure l'Europa League è in salita.

Va detto che il Grifone targato Nicola (che ha ridato grinta e dignità a una squadra che sembrava spacciata solo qualche settimana fa) ha vinto meritatamente. Pandev al 7' e Cassata al 41' avevano messo una seria ipoteca sui tre puntoni pesanti per il Genoa, che ora sarebbe salvo! Solo Ibra non ci stava. In mischia al 77' ha riaperto la contesa, ma alla fine nulla da fare. Zero punti e una settimana da chiudere nel peggiore dei modi dopo la querelle Gazidis VS Boban. A proposito, Zorro è tornato a parlare dopo l'addio ufficiale al Diavolo (di Gazidis): «La verità è che hanno già chiuso con Rangnick a dicembre. Le mie parole? Beh, non siamo in Corea del Nord...».

Amaro Stefano Pioli a fine contesa, con la decima sconfitta stagionale da raccontare: «Non abbiamo alibi e non cerchiamo giustificazioni. Abbiamo perso per nostri demeriti». Vero, come quelli di Gazidis. Chiedetelo ai tifosi dell'Arsenal. Meditate gente, meditate.

marco.zorzo@leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA