Milan, arma Piatek per la Coppa Italia

Luca Uccello

MILANO - Testa, gambe e cuore alla semifinale di andata di coppa Italia contro la Lazio. Un obiettivo vero per il Milan di Rino Gattuso pronto a schierare la miglior formazione possibile, quella con Calabria e Suso nell'undici di partenza.

Due ritorni rispetto alla vittoria (3-0) di venerdì sera in campionato contro l'Empoli. Il primo si era accomodato in panchina per un turno di riposo, lo spagnolo invece era squalificato e ha visto dalla tribuna la prestazione più che positiva di Castillejo che come Calhanoglu sta dimostrando di crescere e stare bene. Un rendimento quello del connazionale che ha fruttato assist, gol e il solito tanto sacrificio grazie ancora una volta alla fiducia continua di Gattuso che non ha mai abbandonato nessun suo giocatore. Insomma «quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare...».

E ora Gattuso può contare davvero su tutti, su una panchina lunga, su giocatori pronti, ritrovati e che hanno voglio di tornare in campo e riprendersi il proprio posto: da Conti a Biglia, da Castillejo a Cutrone. Una panchina che dovrà fare la differenza d'ora in avanti, da qui alla fine, derby compreso che sembra essere diventato la gara verità per le ambizioni rossonere. In campionato il Milan si trova a +4 rispetto a un anno fa e con l'obiettivo oltre che di vincere la Coppa Italia, di poter rientrare nel grande giro della Champions da terza in classifica. Tutto sembra più facile con Piatek dalla propria parte. Il bomber polacco, tra l'altro, ha già realizzato sei reti col Genoa in due turni inziiali e la doppiatte contro il Napoli all'esordio da titolare con i rossoneri. Solo Messi a livello europeo ha saputo fare meglio dell'attaccante rossonero che anche a Roma, contro la Lazio, sarà al centro dell'attacco. Capitolo riscatti.

Il Chelsea dopo il blocco del mercato non può trattare la cifra del riscatto di Bakayoko che resta fissata a 35 milioni. Un investimento che a questo punto Leonardo e Maldini valuteranno solo a giugno, quando conosceranno le sanzioni dell'Uefa. In tema di bilancio il Milan guarda con preoccupazione al Siviglia, al rendimento di André Silva. L'attaccante non segna più con la stessa continuità di inizio stagione e la dirigenza del club andaluso ora sembra non essere più convinto di riscattare il giocatore.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA