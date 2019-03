Milan, aprile decisivo 7 sfide per la Champions

Luca Uccello

MILANO - Missione Champions tra ostacoli, difficoltà e una finale di Coppa Italia ancora da raggiungere. Per il Milan la strada è ancora dritta, senza deviazioni pur se in salita, soprattutto ora dopo la batosta-derby, il caso Kessie-Biglia che potrebbe conoscere presto un secondo tempo, con papà Gattuso schierato in campo insieme alla società (l'ivoriano potrebbe non giocare alla ripresa del campionato oltre a pagare una multa). Una sosta per cancellare questa macchia e pensare nuovamente tutti insieme all'obiettivo Champions.

Il suo Milan comincerà un mese complicato, di scontri diretti dove solo Udinese e Parma possono essere dichiarate come sfide abbordabili. Al nuovo fischio d'inizio, esattamente sabato 30, quando le luci del campionato si accenderanno nuovamente, la via della Champions porterà il Diavolo a Genova, al Luigi Ferraris, contro una Sampdoria in piena corsa Europa League.

Quella contro Giampaolo sarà la prima delle sette sfide che potrebbero decidere il prossimo futuro europeo della squadra di Gattuso che martedì 2 aprile (anticipo) nel turno infrasettimanale se la vedrà a San Siro contro l'Udinese. Poi bisognerà vedersela in casa dei campioni d'Italia, contro una Juventus che vuole chiudere il discorso scudetto il prima possibile.

Sempre di sabato il Milan poi tornerà in campo a San Siro contro la Lazio che ha le stesse ambizioni rossonere. Sette giorni dopo Gattuso andrà a Parma, ma la testa e probabilmente le forze saranno rivolte alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. La gara di andata è finita 0-0.

Serve vincere e basta. Una condanna continua per la squadra di Gattuso che dopo domenica sera non si può più permettere di sbagliare. Non può più guardare avanti (al Napoli) ma deve guardarsi invece le spalle a Roma e Lazio che non mollano pur vivendo momenti diversi. Il mese di aprile finisce con la seconda trasferta consecutiva in campionato, questa volta contro il Torino di Mazzarri che ha dichiarate ambizioni europee e come per i rossoneri sbagliare anche una sola partita potrebbe significare non raggiungere una qualificazione tanto attesa. In palio ci sono diciotto punti. Prenderli tutti non sarà semplice. Ma Ringhio ci proverà.

