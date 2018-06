Milan, adesso spunta Fisher: il socio a sostegno di mister Li

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Niente scambio André Silva-Falcao, nessuna cessione in vista per Donnarumma. Dalla Russia con amore arrivano le parole del ds Massimiliano Mirabelli che stravolge il mercato del Milan o almeno quello che in tanti immaginavano. Non c'è nessuna bocciatura per l'attaccante titolare del Portogallo, il Milan se lo vuole tenere ancora, convinto che ci sia la possibilità di scoprire presto un campione.Strategia o no il direttore sportivo rossonero non sembra lasciare dubbi: «Mi sembra improbabile uno scambio con Falcao. È un grandissimo calciatore ma nella parte finale della carriera, mentre André Silva è un giovane che ha faticato il primo anno, bisogna dargli il tempo di abituarsi alla serie A, ma sono convinto che in futuro diventerà tra i più forti al mondo». E poi «non abbiamo ricevuto per lui offerte da far venire l'acquolina in bocca».Messaggio diretto anche per Mendes che aveva già convinto Falcao ad accettare il club rossonero. L'altra novità, perché di questo si tratta, è il rapporto con Mino Raiola: «Donnarumma sul mercato? Pensiamo di tenerlo a lungo. Anche Raiola è abbastanza tranquillo, non ci sono problemi con lui...». Tutto cambiato? Si, e come già detto più volte, «vogliamo tenere i nostri giocatori migliori, anche se sono richiesti». Tutto questo per dire che con o senza Europa (già pronto il ricorso al Tas di Losanna) «non ci faremo trovare impreparati sul mercato. I tifosi devono sapere che lavoriamo 24 ore al giorno per migliorare la rosa, l'anno prossimo come minimo dovremo entrare in Champions League».Novità sul socio di minoranza: secondo il Sole24Ore ci sarebbe l'interesse concreto del magnate americano John Fisher (con già diversi interessi nello sport, dal baseball con Oakland Athletics nel baseball al calcio con San Jose Earthquakes e gli scozzesi del Celtic Fc). L'ad Marco Fassone, nel corso della presentazione del libro La fine del calcio italiano di Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha detto: «Siamo ancora lontani dalla Juve, ma la strada da seguire è quella tracciata dai bianconeri». Intanto venerdì è fissato un nuovo Cda.