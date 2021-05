Milan a tre passi dal traguardo ma è in ansia per Ibrahimovic

Luca Uccello

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic? Potrebbe essere una cosa seria. Tanto seria da scomodare da Pittsburgh il professor Volker Musahl, il medico chirurgo che il primo maggio 2017 ha operato Ibra, reduce dalla rottura del legamento crociato anteriore e posteriore durante la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, vinta 2-1 dal suo Manchester United sull'Anderlecht.

Un incidente che avrebbe costretto chiunque a dire addio al calcio. Ma non a Zlatan che ancora sa chi dover ringraziare, il professor Musahl in equipe con Freddie Fu. Senza il loro intervento sembrava davvero che Ibrahimovic dovesse chiudere anticipatamente e invece lo svedese è riuscito a conquistare ancora la Mls con i Los Angeles Galaxy e nuovamente il Milan e un posto in Champions.

Un controllo al ginocchio di Ibra ci sarà ancora. E non per forza a Roma, dove tra l'altro la University of Pittsburgh Medical Center ha un suo quartiere generale. In un primo momento si era parlato di Montecarlo ma non ci sono conferme. L'unica certezza è l'arrivo in Italia del medico chirurgo che quattro anni fa ha rimesso in campo Ibra. Zlatan ha finito il suo campionato in anticipo ma ora vuole giocare il suo ultimo Europeo con la maglia della Svezia.

Riuscirà a essere pronto in tempo per il prossimo 11 giugno? Difficile se non impossibile da dire oggi.

Di certo il Milan è preoccupato non tanto per il presente ma certamente per il futuro di Ibrahimovic che ha firmato un rinnovo annuale da 7 milioni di euro.

Non poco. Il presente dice che la Champions è davvero a un passo. Domenica sera potrebbe esserci già la matematica dalla parte di Pioli in caso di mancato successo della Juventus contro l'Inter. Un Milan spinto in alto da Ante Rebic e Theo Hernandez. Curiosità statistica: non succedeva dalla stagione 2012-13 che il Milan avesse tre giocatori in doppia cifra. All'epoca erano El Shaarawy (16), Pazzini (15) e Balotelli 12. Oggi sono Ibrahimovic con 15, Rebic e Kessie 11.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA