Milan, a Roma parate e Piatek

Massimo SartiMILANO - «Siamo malati, non morti», aveva detto Eusebio Di Francesco alla vigilia. Se ne è accorto il Milan, che ha patito (sofferenze ampiamente previste da Rino Gattuso) al cospetto della Roma, uscendo però con un 1-1 preziosissimo che tiene i rossoneri al quarto posto davanti ai giallorossi. E davanti, per un'altra giornata, al resto della concorrenza per la Champions League: perché stasera Lazio ed Atalanta, battendo eventualmente Frosinone e Cagliari, potranno portarsi al massimo al pari della Roma ed a -1 dal Diavolo. «Abbiamo fatto una buona partita. Forse ai punti meritava qualcosa in più la Roma, ma siamo soddisfatti», ha detto un pragmatico Gattuso.Nulla di nuovo per quanto riguarda i marcatori. Krzysztof Piatek ha colpito ancora per il Milan (22 centri in 24 match in stagione), al 26' su assist di Paquetà. Rete confezionata dal mercato di gennaio. Per il polacco, dopo la doppietta in Coppa Italia al Napoli, battesimo del gol anche in campionato. Ha fatto più o meno solo quello, ma in quello si è dimostrato ancora letale. «Fa reparto da solo», ha aggiunto Gattuso. Dopo pochi secondi di ripresa, pareggio della Roma con Nicolò Zaniolo, il 19enne talento cresciuto nell'Inter ed esploso nella Capitale, a bersaglio per la terza volta di fila in A all'Olimpico. Zampata di rabbia che ha allontanato gli effetti del 7-1 terrificante di Firenze in Coppa e, forse, salvato la panchina a Di Francesco. «Avremmo meritato di vincere. Spiace che dobbiamo prendere schiaffi per risvegliarci», così il tecnico giallorosso.Nell'azione dell'1-1 Gigio Donnarumma ha parato anche un tentativo di autorete di Musacchio. Uno dei tanti, decisivi interventi del 99 del Diavolo, salvato anche dal palo nella ripresa su Lorenzo Pellegrini. Fortuna meritata, tra tanti prodigi. Milan costretto a lungo a subire la Roma (granitico in mezzo De Rossi, alla seconda partita in 4 giorni dopo un lungo infortunio), ma anche orgoglioso nel finale, con gli ingressi di Castillejo, Cutrone e Laxalt, nel reagire e cercare il colpaccio.Da segnalare anche un paio di recriminazioni arbitrali nella ripresa. Un possibile rigore su Suso e soprattutto il mancato secondo giallo a Pellegrini all'82'.