Milan a nervi tesi e San Siro ora è tabù

Luca Uccello

Le urla continue di Donnarumma verso l'arbitro, poi verso la panchina del Napoli anche dopo il triplice fischio finale di San Siro. Il rosso diretto di Rebic che ora rischia due giornate. Infine la stories sui social di Theo Hernandez contro l'arbitro Fabrizio Pasqua che non gli avrebbe fischiato il rigore numero 17 di questa stagione; una stories poi rimossa poco carina nei confronti del fischietto di Nocera Inferiore (c'è la foto del direttore di gara accompagnata da emoticon di disgusto che potrebbe costare il deferimento e una successiva squalifica). Sicuramente un gesto da condannare, segno di mancanza di tranquillità dopo mesi spensierati a sognare lo scudetto. Sicuramente è un momento difficile per il Milan, segnato dai continui infortuni che limitano le scelte di Stefano Pioli. Un momento della stagione segnato anche dal sapore amaro della sconfitta che solo un anno fa sembrava impossibile potesse arrivare. Ora cominciano a essere tanti i ko. Sono cinque, quattro di questi a San Siro, la casa del Milan. Uno stadio che sembra essere diventato una maledizione per i rossoneri. Sconfitte in campionato con Juventus, Atalanta, Inter e ora Napoli. Poi un pareggio con l'Udinese, ancora in casa, che sa di sconfitta. Adesso la classifica si è accorciata. La Juventus è terza con 55 punti, un punto dietro il Milan, con una gara ancora da recuperare. A 52 c'è l'incredibile Atalanta di Gasperini. Ancora, il Napoli (con una gara in meno) e la Roma a 50. Insomma, c'è da innervosirsi. Come accade a Theo Hernandez che fin qui ha preso 8 cartellini gialli (ma nessun rosso). Dietro, nella classifica degli ammoniti rossoneri che sono ben 64 ci sono anche Romagnoli e Kessie con 7. L'Inter complessivamente ne ha 44, la Juventus dieci in più. Troppi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 05:01

