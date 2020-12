Milan, 2020 da record: nel mirino 102 punti tra lo Sparta e il Parma

Luca Uccello

Domenica sera il Milan potrebbe sfondare il muro dei 100 punti: 102 per l'esattezza. Oggi ne ha 96 fatti tra campionato, Coppa Italia ed Europa League da gennaio 2020. Obiettivo sei punti con Sparta Praga (domani) e Parma (domenica sera), non certo impossibile. Altri numeri record per la squadra di Stefano Pioli che rispetto al Milan scudettato di Max Allegri (2010-11) vanta sei punti in più dopo dieci giornate: 26 contro 20. Questo Diavolo potrebbe a fine anno solare toccare quota 111.

Significherebbe non perdere una sola partita fino a Natale. Sarebbe utilissimo per continuare a sognare lo scudetto. Dal primo gennaio allo stop forzato per l'emergenza sanitaria il Milan ha conquistato 22 punti (serie A 15 e Coppa Italia 7). Poi c'è la raccolta punti post lockdown senza mai una sconfitta con 31 punti complessivi. In Coppa il Milan ha pareggiato con la Juve, gli altri 30 arrivano tutti dal campionato. Quindi la stagione attuale, con una sola sconfitta (ininfluente) per la qualificazione, in Europa League, a San Siro cpreliminariontro il Lille per 45 punti complessivi: 26 in campionato, 17 in Europa, compresi.

E domani sulla strada del Milan lo Sparta Praga. Una sfida che Pioli ha deciso di giocare con le seconde linee ma che non vuole assolutamente perdere. Domenica col Parma dovrebbero tornare a disposizione Bennacer, Rafael Leao e Ibrahimovic.

Mercoledì 9 Dicembre 2020

