Milan, 11 gladiatori per Ringhio

Luca UccelloMILANO - Gattuso non cambia mai formazione. E non lo farà nemmeno con l'Inter. Dall'esordio stagionale al San Paolo col Napoli fino al pari interno con l'Atalanta arrivato alla quarta giornata Rino ha confermato lo stesso undici con un solo cambio forzato: Borini al posto dello squalificato Calhanoglu. In generale Ringhio ha utilizzato 16 titolari in campionato. In mezzo al campo Bonaventura (563'), Biglia (598') e Kessie (619') sono stati fin qui insostituibili per il tecnico rossonero che non ha mai rinunciato a nessuno dei tre in campionato. Così come Donnarumma (630' complessivi) e la sua difesa: da Calabria (427') a Musacchio (630', mai sostituito), da Romagnoli (540', assente con il Chievo per un affaticamento muscolare) a Ricardo Rodriguez (518').Una difesa su cui Ringhio crede nonostante non sia ancora riuscita a termine una sola gara in serie A con la porta inviolata. Ma a confermare le scelte di Gattuso ci sono i numeri di chi sta in panchina. La sorpresa in negativo è Mattia Caldara, fermo a zero minuti così come Conti e Strinic che stanno però recuperando dai rispettivi infortuni. Solo novanta minuti per Zapata (Chievo). Lo supera di poco Laxalt che ha giocato un po' in tutte le gare ma racimolando appena 144 minuti. L'ex capitano Ignazio Abate si ferma a 203' giocati con le ultime due gare da titolare (Sassuolo e Chievo). A centrocampo Rino non ha alternative: Montolivo è fuori dal progetto così come praticamente José Mauri e Halilovic. Zero minuti in campionato anche per Andrea Bertolacci. Pochi, per Bakayoko che non è arrivato nemmeno a giocare un'intera gara (82').Anche in avanti Gattuso ha le idee ben chiare: Suso a destra (630', mai sostituito), Calhanoglu a sinistra (479') con Gonzalo Higuain al centro dell'attacco (450'). Naturalmente infortuni e squalifiche permettendo. Poca roba gli altri: Cutrone è sceso in campo appena 63' divisi in cinque gare su sette in campionato. Castillejo 120'. Ne ha di più minuti Borini, ben 144'.riproduzione riservata ®