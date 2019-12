Mika one man show, arriva il pop allegro

«Il pop? Per me è una filosofia di vita, un linguaggio universale. Non solo sinonimo di musica popolare o commerciale». Parola di Mika, stasera al Forum con il suo Revelation Tour, che registra il tutto esaurito.

Già presentando il suo ultimo album, My name is Michael Holbrook, il 36enne libanese naturalizzato britannico aveva promesso un concerto ambizioso: «Mi porterò dietro sei camion di effetti speciali per il mio circo. Tutto al servizio di un one man show. Ma ci saranno anche momenti di grande intimità. Oggi tutti si assomigliano, io vorrei uno show diverso, intenso, come quelli di George Michael o Jacques Brel».

Promessa mantenuta. Le tappe precendenti hanno confermato un tuffo tra atmosfere colorate e irriverenti, che riprendono la musica anni 80 e 90 e non disdegnano nella scenografia (che ricorda un'enorme installazione d'arte) anche le esperienze televisive degli ultimi anni.

In scaletta, oltre ai brani del nuovo lavoro, anche i successi che hanno segnato la sua carriera, partita nel 2016 con la hit Grace Kelly. (G.Pos.)

