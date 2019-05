Mihajlovic, il veleno dell'ex: «Pronti a fare il bis a San Siro»

Massimo Sarti

MILANO - «Vogliamo fare l'ultimo scatto verso la salvezza. Fare il bis a San Siro. Che non sarebbe forse un miracolo, ma quasi un mezzo miracolo». Sinisa Mihajlovic sogna un secondo colpaccio a San Siro, dopo quello sull'Inter dello scorso 3 febbraio, all'esordio nella sua seconda esperienza sulla panchina del Bologna.

Sinora eccellente: 23 punti in 13 giornate. «Ma ancora non abbiamo fatto niente». Battere anche il Milan al Meazza permetterebbe ai felsinei di arrivare vicinissimi (+8 sull'Empoli a tre turni dal termine) a un obiettivo che sembrava una chimera al momento dell'esonero di Filippo Inzaghi. Ma soprattutto Mihajlovic metterebbe nei guai il Diavolo, che il 12 aprile 2016 lo sollevò dall'incarico sostituendolo con Cristian Brocchi. Una decisione del club ancora guidato dalla famiglia Berlusconi mai pienamente digerita dal tecnico serbo.

«Dobbiamo incontrare una squadra in difficoltà e questo può essere per noi un vantaggio psicologico. Il momento del Milan assomiglia a quello dell'Inter quando li abbiamo battuti. Conoscendo il pubblico milanista, so che la sua pazienza è poca. Meno di quella dei tifosi nerazzurri». Mihajlovic, intanto, un po' di pressione sulla squadra di Rino Gattuso prova a metterla. Squalificati Mbaye e Soriano, saranno sostituiti da Calabresi e Svanberg.

Attenzione però, perché nella sua carriera da allenatore Mihajlovic non ha ancora battuto il Milan in campionato. Dopo l'esonero in rossonero il bilancio, alla guida del Torino, è in particolare di una sconfitta e due pareggi.

