Migranti, sit in per dire no ai porti chiusi

«Apriamo i porti. Garantiamo il soccorso in mare». È il motto del presidio che si tiene oggi alle 18 in piazza Scala per dire no alla decisione del governo di impedire l'attracco in Italia della nave Aquarius con a bordo 629 rifugiati. A chiamare a raccolta è il gruppo Insieme senza muri, che lo scorso 20 maggio aveva organizzato una manifestazione antirazzista radunando a Milano migliaia di persone. La Cgil ha dato la propria adesione. «Non possiamo rimanere indifferenti a quanto sta avvenendo nei nostri mari, non c'è ragione di stato che valga più della vita umana, apriamo i porti, salviamo le persone e poi discutiamo»: ha scritto su Fb l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, che ha dato la propria adesione. Contrari all'iniziativa il centrodestra sia in Comune (Gianluca Comazzi di FI: «Majorino strumentalizza una vicenda seria») sia in Regione (Riccardo De Corato di FdI: «Intanto a Milano nuove aggressioni a opera di stranieri»).Stamattina davanti al Pirellone ci sarà anche un presidio dei radicali con alcuni rappresentanti di Più Europa con Emma Bonino.