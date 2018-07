Migranti e disoccupati per ripulire la città

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bella Milano, fase due. Dopo la sperimentazione in Stazione Centrale e via Padova, le squadre di richiedenti asilo e disoccupati si occuperanno anche del Corvetto, Sarpi, Baggio, via Gola. Il loro compito? Pulire e segnalare (novità) casi di disagio sociale. I disoccupati vengono retribuiti con borse lavoro di circa 500 euro i migranti lavorano su base volontaria. In autunno si conta di arrivare a 20 squadre per coprire San Siro, Quarto Oggiaro, Niguarda, Molise-Calvairate e Gratosoglio. Le squadre sono state prsentate al Corvetto col sindaco Beppe Sala, l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino e l'assessore alla Mobilità Marco Granelli «Ogni iniziativa ha un suo rischio di immagine, ma tra non fare nulla e fare questo ne passa. Arrivere a impegnare 800 persone», ha chiosato il sindaco Sala.