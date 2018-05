«Miglioriamo il contratto di Maurito»

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Mi dicono che la differenza con l'Europa League sia di 40 milioni di euro, solo per la fase a gironi». Questo vale per l'Inter l'approdo in Champions League, secondo quanti riferito a RadioRai dal direttore sportivo Piero Ausilio.La pazza partita di Roma, con la rimonta in 3' sulla Lazio, ha aperto nuove prospettive per il club nerazzurro. Che vuole diventare ancora più grande con Mauro Icardi, capocannoniere insieme a Ciro Immobile con 29 gol e giunto a 100 reti in serie A con la maglia dell'Inter proprio con il rigore dell'Olimpico: «Non ci sono tasselli da mettere a posto. Ha un contratto importante di altri tre anni. Ma due mesi fa abbiamo detto che ci saremmo seduti con lui per parlare di futuro. La volontà è di migliorare il contratto per dargli la giusta gratificazione per quello che ha dato insieme ai compagni. Brozovic e Perisic sono altri due dai quali vogliamo ripartire. Handanovic in calo? È un campione che ci vogliamo tenere stretti».Capitolo spinoso, i riscatti di Joao Cancelo e Rafinha da Valencia e Barcellona: «La Champions dà una mano, ma non risolve certi problemi. L'Uefa ci chiede di fare plusvalenze, non di acquistare nuovi giocatori. Cercheremo di tenerli e di raggiungere gli obiettivi finanziari, ma non sarà facile».Arriveranno Lautaro Martinez, Asamoah e De Vrij, reduce forse dalla serata più difficile della sua vita: «Anch'io lo avrei fatto giocare perché è un professionista e ha dato tanto alla Lazio. Ho precisato solo che il contratto era stato depositato a marzo. In Germania e Inghilterra nessuno avrebbe parlato di caso. Smentisco invece l'interesse di Luciano Spalletti per Florenzi e Bruno Peres». Chiusura sul tecnico di Certaldo: «Il suo lavoro è stato positivo. Ora c'è da costruire un'Inter migliore». Sotto tanti aspetti: «Abbiamo perso troppi punti con le piccole, dobbiamo cambiare mentalità in quelle gare».