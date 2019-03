Michele Mazzeo

Il Dragone alla conquista di Milano. Huawei, il colosso cinese delle telecomunicazioni, in Italia da 15 anni, prosegue nella sua espansione nel Belpaese aprendo una nuova sede. Ieri sono stati inaugurati i nuovi uffici al Lorenteggio Village, che si presenta come un vero smart office. La nuova apertura, ha spiegato il ceo di Huawei Italia Thomas Miao «non risponde solo alle esigenze di crescita dell'azienda, che a oggi impiega oltre 800 persone in tutta Italia, di cui l'85% locali, ma anche alla volontà di aprire le porte a operatori e aziende pubbliche e private per conoscere le innovazioni e le soluzioni Ict con cui ci il gruppo si propone di continuare a contribuire alla digitalizzazione del Paese».

A Lorenteggio si trova l'Innovation, Experience and Competence Center (Iecc), spazio in cui proprio il 5G riveste un ruolo importante, dove è possibile toccare con mano l'antenna intelligente dotata di tecnologia Massive MIMO, che permette di aumentare le capacità trasmissiva della cella 5G, e che viene utilizzata per Milano, ma anche Bari e Matera. Nell'area espositiva, l'Intelligent Operation Center, si dimostra come la gestione in tempo reale del traffico, il monitoraggio climatico-ambientale, l'ottimizzazione dei trasporti e dei parcheggi, la raccolta intelligente dei rifiuti e la gestione smart dell'energia si traducano in una migliore qualità di vita e una migliore gestione delle risorse pubbliche. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Giuseppe Sala, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Alan Cristian Rizzi, e il console generale cinese a Milano, Song Xuefeng.

Nel 2019 Huawei aprirà in Italia un secondo centro globale di ricerca e sviluppo dedicato al design. «L'Europa è ora il nostro più grande mercato al di fuori della Cina» ha sottolineato Abraham Liu, vice presidente di Huawei Europa «nell'ultimo decennio Huawei ha fornito prodotti e servizi al vecchio continente per circa 40 miliardi di dollari, creando posti di lavoro per decine di migliaia di persone. In Europa sono stati creati 23 istituti di ricerca e sviluppo, con un investimento di oltre 1 miliardo di dollari».

