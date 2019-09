Michele Bravi sul palco un anno dopo l'incidente

Dopo un anno lontano dalle scene, Michele Bravi torna a cantare. E lo fa calcando il placo del Teatro San Babila, nel cuore di Milano. Le prime due date in cartellone, sabato 19 e domenica 20 ottobre, sono andate sold out in una manciata di ore, così l'artista ha aggiunto una terza serata, venerdì 18.

Dopo tanti mesi di assenza, c'è grande attesa da parte dei fan per la rentrée del cantautore e musicista di Città di Castello. È stato un brutto incidente d'auto a imporre una pausa forzata di quasi un anno da concerti e show all'artista 25enne, diventato famoso dopo aver vinto giovanissimo la settima edizione di X Factor e poi consacrato a Sanremo dal brano Il Diario degli Errori. La sera del 22 novembre di un anno fa, infatti, Bravi stava guidando un'auto a noleggio in via Chinotto, in zona San Siro, quando nel corso di una manovra una moto che viaggiava dietro di lui si è schiantata contro la macchina. La donna alla guida, la 58enne Rossella Colia, è morta poco dopo in ospedale. Una vicenda per la quale Bravi per mesi e mesi non si è dato pace. Tramite il suo avvocato Manuel Gabrielli ha subito spiegato che non stava facendo una manovra azzardata, come una inversione a U in un punto in cui non era consentito, ma stava svoltando a destra per entrare in un passo carraio. E dopo aver espresso il suo «profondo dolore» sui social, si è chiuso nel silenzio annullando tutti gli impegni pubblici. Le indagini si sono chiuse a fine aprile e il processo non è ancora iniziato.(V.Gol.)

Martedì 17 Settembre 2019

