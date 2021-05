Michela Greco

«A chi interessa?». Roberto Baggio ha dovuto superare lo scoglio di questa domanda, una naturale ritrosia e un understatement di proporzioni mastodontiche (per uno che ha vinto il Pallone d'oro e partecipato a tre Mondiali), prima di accettare il progetto di film a lui dedicato e poi mettere a disposizione consigli e racconti per sua realizzazione. «Mi vergognavo, mi dicevo lascia perdere, ma poi alla fine mi sono lasciato trasportare. Se fosse stato per me, oggi non saremmo qui».

Il qui è la presentazione de Il Divin Codino, con cui gli sceneggiatori Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e la regista Letizia Lamartire hanno condensato in 90 minuti l'odissea calcistica, ma anche familiare e spirituale, di uno dei calciatori italiani più amati, a dispetto di quel rigore buttato all'aria alla finale dei Mondiali 1994.

Il difficile compito di incarnare Baggio nel film - disponibile su Netflix dal 26 maggio - è stato affidato ad Andrea Arcangeli (Romulus), che ha indossato le maglie del Lanerossi Vicenza, della Fiorentina e della Nazionale, ma anche la rabbia delle occasioni mancate, degli infortuni in momenti decisivi e di quel maledetto rigore. «Quella storia non sarà mai archiviata, che mi piaccia o no, me la porterò dentro per sempre ha commentato Baggio Vincere i Mondiali era il sogno della mia vita calcistica, non posso mettere da parte ciò che è successo, l'ho vissuto malissimo perché era qualcosa che rincorrevo da sempre. Sono arrivato su quel dischetto dopo averlo sognato milioni di volte, ma non avevo pensato alla realtà».

Nel Divin Codino molta parte del racconto è dedicata al rapporto complicato col padre e alla ricerca di approvazione in una famiglia numerosa, a scapito di molti passaggi importanti della carriera del campione. «Mio papà era sempre rigido confessa l'ex-campione al punto che era diventato un nemico. Alla fine però il suo atteggiamento è stato la base per non arrendermi mai. Spero che arrivi l'insegnamento di questa storia, ovvero che a volte non capiamo l'amore dei genitori, ma col tempo i nodi si sciolgono».

Rilassato, quasi pacificato, riflette ancora sugli stop improvvisi della sua carriera a un passo dall'obiettivo: «È il mio karma, all'inizio mi pesava, non avevo armi per combatterlo, poi ho incontrato il buddismo». Una pratica che gli ha regalato consapevolezza - «Ho scoperto che il percorso è più importante del traguardo» ma che non ha spento la passione: «Farei qualunque cosa per tornare a giocare, ma le ginocchia non mi seguono».

