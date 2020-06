Michela Corna

Weekend di relax, trascorso per lo più all'aperto per i milanesi rimasti in città. Parchi, piscine, il mercato dell'antiquariato ai Navigli, l'Idroscalo, tante idee per trascorrere un po' ore all'aperto e cercare un po' di refrigerio dal caldo cocente.

Un weekend quasi normale, ma pur sempre di convivenza con il virus, per famiglie, coppie e ragazzi che hanno preso d'assalto i luoghi estivi più attraenti di Milano. E i vigili, in servizio a controllare, hanno spesso ammonito di indossare bene la mascherina e di non lasciarla a penzoloni sul mento. Le code si sono viste fin dalle prime ore del mattino per entrare nelle piscine, come la Argelati, e all'Idroscalo dove anche in tempi di coronavirus si può correre, andare in bici e fare un bagno con tutte le precauzioni del caso, visto che in vasca sono ammesse solo 49 persone. C'è chi invece ha preferito inforcare la bici: mamme, papà e bambini al seguito hanno pedalato lungo le strade semideserte, alla Darsena, al parco Sempione, ai piedi del Castello Sforzesco, fino ad arrivare all'Arco della Pace dove moltissimi, seduti sugli scaloni, hanno preso un gelato o atteso l'ora dell'aperitivo prima di rincasare. Complice il bel tempo, con temperature che hanno superato i 32 gradi e un sole accecante, qualcuno si è organizzato per un pic-nic al parco Trenno o ai Giardini della Guastalla per poi stendersi e prendere la prima tintarella. Tanti gli spiaggiati anche ai Giardini Montanelli. L'aria di vacanza è contagiosa, anche se non si deve abbassare la guardia sui dispositivi anti-contagio.

Il tema è la mascherina: oggi, il governatore Attilio Fontana decideràrà di mantenere o meno l'obbligo, in scadenza domani, di indossarla sempre, anche all'aria aperta. L'ipotesi più probabile è la proroga della misura almeno fino al 15 luglio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA