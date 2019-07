Michela Corna

Una petizione di 1500 firme raccolte e consegnate in questura, prefettura e Comune per chiedere lo smantellamento del famigerato mercatino delle pulci di piazzale Cuoco. Si eleva la protesta dei residenti che abitano nelle vie intorno.

I fatti sono noti. I problemi di degrado e sicurezza, mai risolti, pure. I venditori abusivi, ogni domenica, con il sole a picco e il caldo africano, o con il gelo, occupano i marciapiedi di piazzale Cuoco, viale Puglie e via Monte Cimone, smerciando tonnellate di prodotti rubati (di ogni tipo): dalle sigarette di contrabbando alle biciclette sottratte ai legittimi proprietari, dagli elettrodomestici ai cellulari ai vestiti. Tutto di dubbia provenienza. A guidare le lamentele degli abitanti esasperati è il presidente della commissione Sicurezza del Municipio 4, Francesco Rocca (FdI), che ieri ha effettuato un sopralluogo al mercatino: «La situazione non cambia. I blitz effettuati le domeniche precedenti dalle forze dell'ordine non hanno portato a nulla attacca - ci sentiamo presi in giro da questi abusivi e dal sindaco Giuseppe Sala, nonostante le oltre 1500 firme dei cittadini raccolte». Poi, l'avvertimento: «Stiamo organizzando un incisivo momento di protesta, di quelli che lasciano il segno. Siamo stanchi di questo degrado e di essere considerati milanesi di serie B». Gli fa eco l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «Non servono a nulla i blitz sporadici. Occorre, invece, blindare la zona, almeno per due, tre mesi di fila, con controlli serrati e fissi da parte di polizia, carabinieri, vigili, per dare un chiaro segnale a questi abusivi che noi non molliamo».

La piazza appare come divisa in due da un corridoio di accesso presidiato dai ghisa: da un lato c'è la zona ordinata, con piccoli gazebo, oggetti vintage e una parvenza di legalità; dall'altro il caos, dove i venditori sono africani e rom e la legalità è solo una parola con l'accento. De Corato rammenta i tempi in cui è stato vicesindaco con delega alla Sicurezza ai tempi di Albertini prima e Moratti dopo: «Avevamo allontanato questo mercato, spostandolo dietro la stazione di San Donato. L'Amministrazione Pisapia, invece, lo ha riportato a Milano. E Sala che intenzioni ha?».

riproduzione riservata ®

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA