Michela Corna

Ticket, per favore. È caccia grossa ai furbetti che non pagano il biglietto Atm. «Nel 2018 i passeggeri controllati sono stati 3,7 milioni contro i 2,3 del 2017 con un incremento quindi del 60%. Anche il numero delle multe è cresciuto del 33%, ma proporzionalmente in misura minore rispetto al boom di clienti controllati. Questo significa che, a fronte di più controlli, più viaggiatori hanno pagato. Avanti tutta». Soddisfatto l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, che ha stilato un bilancio anti-evasori per il 2018.

Se le sanzioni (36,50 euro se conciliate subito, 51,50 se pagate entro 5 giorni) del 2017 sono state 220mila, nel 2018 sono arrivate circa a 293mila.

E la lotta prosegue. Comune e Atm hanno studiato una strategia di controlli molto aggressiva, grazie a tattiche ad hoc ed ispezioni pianificate. Una delle azioni più riuscite è quella delle squadre miste, battezzate da settembre e composte, tra gli altri, da controllori e addetti alla security: presidiano l'ingresso davanti ai tornelli e non più solo le uscite o i corridoi. Gli ispettori, da febbraio 2018, sono anche approdati a bordo dei vagoni. E sui mezzi di superficie? Sono state istituite delle task force: Atm ha identificato le linee nere e ogni giorno, a fasi alterne, si prendono di mira le diverse tratte. Il mercoledì, poi, i 150 controllori sono tutti concentrati su una sola linea per l'intera giornata e quando non bastano arrivano a dar man forte i vigili. «Il nostro messaggio è tolleranza zero a che non si paghi il biglietto: è una questione di giustizia». A disincentivare gli evasori, inoltre, sono i tornelli chiusi anche in uscita in metrò. E per evitare atletici salti in futuro arriveranno per tutti quelli ad ante come sulla M5. Le prime stazioni ad averli saranno Porta Genova, Duomo M1, Cadorna M1 e M2 per un investimento di 2 milioni. Si proseguirà poi in altre sette fermate delle Verde e delle Rossa e quasi tutte quelle della Gialla.

