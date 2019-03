Michela Corna

Tante idee per un weekend a teatro Al Manzoni i bambini sono SpettAttori nell'ultimo appuntamento per questa stagione. Basta un naso di gomma e un paio d'orecchie da lupo per mettere in scena la fiaba I tre porcellini: i bimbi sono i veri protagonisti. Travestiti e truccati si trasformano, come per incanto, nei personaggi della favola e guidati da attori professionisti danno vita allo show (domani, ore 15.30, nel foyer del teatro. Ticket da 5,50 euro).

Al Planetario i bimbi più curiosi fanno un'esperienza unica nel suo genere The Moon! Dalla Terra alla Luna: un viaggio con addosso i visori della realtà virtuale per calarsi nei panni degli astronauti e rivivere l'avventura dell'atterraggio sulla luna (corso Venezia 57, fino al 29 marzo, da lunedì a venerdì, ingresso alle ore 16.15. Informazioni e prenotazione allo 0288463340; 5 euro).

Alla Libreria dei Ragazzi c'è un'occasione da non perdere per i baby lettori più accaniti: è la 13esima edizione di Tiriamo fuori i fuori catalogo. Vecchie edizioni, rarità, oltre 500 libri non più pubblicati dagli editori, tutti dedicati ai bambini, tornano sugli scaffali a prezzi scontatissimi. Fino al 20 marzo, via Tadino 53. Info 02 29533555.

