Michela Corna

Pirellone punto e a capo. Ieri in tarda serata è arrivato il via libera alla nuova giunta. Entra Letizia Moratti, fuori Giulio Gallera.

È stata una giornata convulsa con incontri, telefonate, passi avanti nel comporre il puzzle e poi, ancora, passi indietro. Alla fine la volontà del leader del Carroccio Matteo Salvini è stata rispettata, che aveva imposto le 48 ore per terminare la crisi. Letizia Moratti di Forza Italia è il nuovo assessore al Welfare. E anche vicepresidente della Regione Lombardia al posto del collega di partito Fabrizio Sala, che rimane assessore alla Ricerca. Nessuna poltrona, salvo colpi di scena nella notte, per Giulio Gallera che ha rifiutato il demansionamento a sottosegretario.

Altre le novità nella compagine. Melania Rizzoli (Forza Italia) non trasloca alla Cultura; Alessandro Mattinzoli, invece, pur traballante, dalle Attività produttive dovrebbe passare all'housing sociale. In casa Lega, Stefano Bolognini, assessore alla Casa, assume anche la delega allo Sviluppo dell'Area metropolitana. Silvia Piani alla Famiglia è sostituita da Alessandra Locatelli, che guiderà una sorta di super assessorato che comprenderà anche Politiche sociali e Disabilità. Infine, Guido Guidesi sarà a capo di un assessorato di natura economica. Era quello interno a Forza Italia il nodo principale da sciogliere, dopo la decisione di Fratelli d'Italia di confermare i suoi due assessori, Riccardo De Corato alla Sicurezza e Lara Magoni al Turismo.

Oggi il presidente della Regione Attilio Fontana presenta la squadra al completo.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA