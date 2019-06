Michela Corna

Piazza Cordusio è pronta a cambiare volto. Il Comune ha pronto un progetto di riqualificazione (realizzato dagli studi di architettura Freyrie Flores e Monility in Chain) da 8 milioni di euro che già ha ricevuto l'ok della Sovrintendenza.

Sì alberi, posti a filare per sottolineare la forma ellittica del piazzale; i marciapiedi più larghi; le rotaie del tram saranno ricollocate e stop alla circolazione anche di taxi e moto. Il cuore del piano - già presentato ai commercianti dell'area dall'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e dal presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni - è la pedonalizzazione: attualmente i veicoli autorizzati (come taxi e moto) da via San Prospero possono percorrere il tratto iniziale di via Dante verso via Orefici. Il piano rende questo passaggio precluso a tutti. Così da via Cordusio tutti dovranno svoltare in via Orefici. Sarà anche rifatta la pavimentazione sia in via Orefici sia nell'ellissi, armonizzandola con via Dante; poi, saranno eliminati i binari inutilizzati e gli attuali dislivelli carreggiata-marciapiede per un'area molto più armonica. Così piazza Cordusio, dove transitano 30mila persone al giorno, dopo anni di attesa, è destinata a cambiare pelle per diventare un nuovo salotto di Milano, meta ambita dai turisti per fare shopping e trascorrere il tempo libero. Un puzzle che si sta componendo tessera dopo tessera: dove un tempo si affacciavano i palazzi delle banche, adesso hanno casa Tim e la caffetteria Starbucks e arriveranno anche Uniqlo, Yamamay e l'hotel Meliá. «L'intervento è finanziato per 2 milioni dagli oneri di urbanizzazione generati dai vari interventi su Cordusio - spiega Maran - e i restanti 6 dai privati, i gruppi Generali, Fosun e Hines». L'obiettivo di Palazzo Marino è quello di aprire i cantieri nel 2020.

Dopo l'ok ottenuto dalla Sovrintendenza, il progetto approderà ufficialmente in Municipio 1, avviando così l'iter burocratico che permetterà al Comune di trasformarlo in realtà. La rigenerazione, si legge nel documento già presentato ai commercianti, deve «soprattutto completare la vocazione di spazio urbano pedonale, una strada per la gente, memoria degli avvenimenti cittadini dal medioevo in poi».

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

