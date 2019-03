Michela Corna

Nuova vita per corso Sempione. Più alberi, aiuole e stop alla sosta selvaggia nei parterre alberati per trasformare il viale che porta all'Arco della Pace negli Champs Elysées milanesi.

Dopo anni di attesa, con le promesse sempre rinviate di ridisegnare uno dei corsi più famosi di Milano, strappandolo così all'incuria e ai parcheggi stile far west, è arrivato l'ok al restyling da quattro milioni di euro, per lo più di fondi europei. Se ne parlava anche prima di Expo 2015 ed ora il progetto è ai nastri di partenza.

I cantieri inizieranno nel 2020 e saranno terminati nel 2021. Saranno realizzate piste ciclopedonali, sarà aumentato il verde, rivista l'illuminazione e garantita più sicurezza agli incroci, dando inoltre più posteggi regolari ai residenti (da 700 posti si arriverà a 966). E così corso Sempione non sarà più un vialone urbano a quattro corsie per senso di marcia ma un gradevole boulevard, ovvero un viale alberato con un controviale per ogni direzione, due parterre verdeggianti con all'interno una corsia di due metri per bici e pedoni; e per macchine e moto rimarranno due corsie per senso di marcia.

A dare l'annuncio è l'assessore alla Mobilità Marco Granelli in un incontro con i cittadini del Municipio 8: «Un intervento importante ha confermato - non solo per il peso dell'investimento ma soprattutto per l'impatto sul quartiere e su tutta la città. La strada oggi è completamente squilibrata a favore della mobilità a motore, presenta forti problemi di sosta selvaggia e degrado di tutta l'area verde benché si tratti di uno dei più begli accessi a Milano».

La riqualificazione comprende anche il lifting di piazza Firenze, la creazione della nuova Zona 30 nei controviali di viale Certosa e del collegamento con il piazzale del Cimitero Maggiore sempre all'insegna della velocità soft. Un sogno che si realizza per gli abitanti di corso Sempione che nel corso degli anni hanno avviato numerose raccolte firme, chiedendo di ridare slancio al viale monumentale con una vocazione residenziale e turistica.

