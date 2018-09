Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela CornaLa stangata biglietti e abbonamenti Atm è (quasi) servita. Il Comune vuole far scattare i rincari in fretta e furia dal 1° gennaio: il biglietto singolo passerebbe da 1,50 a 2 euro, l'abbonamento settimanale da 11,3 a 15, il mensile è ancora da definire, mentre resta invariato l'annuale di 330 euro che, come novità, potrà essere pagato in 12 rate da 27,5 euro.Per Palazzo Marino il ritocco è giustificato: la manovra, peraltro molto impopolare, è sul tavolo di Sala dallo scorso gennaio quando era impegnato a far quadrare i conti del bilancio preventivo 2018-2020. Il problema è che ci sono 67 milioni da trovare per il trasporto locale è lo Stato non aumenta gli stanziamenti. Non si tratta soltanto di freddi numeri, ma anche di ragionamenti e sacrifici, che sono penosi per la giunta di centrosinistra. Tuttavia Sala, dopo gli incontri con gli assessori, è arrivato alla conclusione che era impossibile scongiurare gli aumenti, assicurando che «sarà fatto il possibile per tutelare coloro che usano tram e metro tutti i giorni».La decisione è già duramente attaccata da più fronti, a partire da una petizione su Facebook degli utenti e dal centrodestra, senza poi trascurare i mugugni dell'ala sinistra della stessa maggioranza con il dem Carlo Monguzzi, storico ambientalista, presidente della commissione Mobilità, che boccia senza appello gli aumenti: «Sono sbagliati i tempi - spiega - in questo momento che blocchiamo con Area B i diesel euro 3 e 4 dobbiamo convincere i cittadini a usare i mezzi pubblici. Aumentando i costi, diamo un segnale contradditorio».Come scongiurare l'aumento? «Una possibilità azzarda Monguzzi che presenterò in Consiglio comunale potrebbe essere almeno il biglietto breve, ovvero un ticket a prezzo ridotto per chi deve percorrere brevi tratte». La delibera degli aumenti sarà licenziata dalla giunta a fine mese per arrivare poi in Consiglio in occasione dell'approvazione del bilancio. E li sarà battaglia.riproduzione riservata ®