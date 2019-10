Michela Corna

La stagione dell'influenza è iniziata. Il virus è stato isolato e siccome da un lato è virulento e dall'altro il meteo non aiuta, meglio procedere alla vaccinazione. A Milano e in Lombardia parte oggi la campagna vaccinale. È questo, infatti, il periodo per vaccinarsi così da proteggersi dal virus che inizierà a diffondersi in modo significativo a dicembre. «Vogliamo che il maggior numero di over 65, auspicabilmente tutti, si vaccini», ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Semplificate le procedure: i medici di famiglia, per approvvigionarsi, possono prenotare i sieri e andare a ritirarli più volte nella loro farmacia di riferimento. «Le farmacie sono dunque partner strategiche - ha aggiunto Gallera - Se prima il medico doveva andare alle Ats a recuperare i vaccini e poi conservarli nel proprio studio, oggi non è più così».

I NUMERI A oggi sono 5.185 i medici lombardi che hanno fermato 900mila dosi anti-influenza e 80mila anti-pneumococcici. Segno che le farmacie sono un utile presidio sanitario sul territorio.

COME PRENOTARE Basta prendere appuntamento dal proprio medico o recarsi nelle strutture sanitarie pubbliche (Ats). Tranne che nei bambini sottoposti per la prima volta al vaccino per il resto della popolazione basta una sola dose.

SOGGETTI A RISCHIO Il vaccino è consigliato dagli over 65 in poi; ai bambini dopo i 6 mesi di età; a ragazzi ed adulti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; a donne in gravidanza; a lungodegenti; a medici e personale sanitario di assistenza; a familiari a contatti con soggetti ad alto rischio.

Il vaccino, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, è la forma più efficace di prevenzione evitando la pandemia e rischi per i soggetti deboli.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

