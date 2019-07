Michela Corna

Il nuovo San Siro prende forma. Inter e Milan confermano l'addio al Meazza. Tutto pronto per un impianto ex novo poco distante, nella zona dove ora c'è il parcheggio, accanto all'uscita della metro Lilla. I tifosi lo potranno sempre chiamare familiarmente San Siro, con un pizzico di nostalgia, ma la Scala milanese del calcio sarà, di fatto, demolita.

Una piccola porzione della struttura, la più storica, forse potrebbe essere conservata, come simbolo del quartiere. Il progetto di fattibilità del nuovo stadio sarà consegnato al Comune settimana prossima. L'annuncio, ieri, dopo un incontro a Palazzo Marino, definito dai diretti interessati «molto cordiale»: presenti al tavolo l'amministratore delegato della società nerazzurra Alessandro Antonello, il presidente e l'amministratore delegato dei rossoneri Paolo Scaroni e Ivan Gazidis, il sindaco Giuseppe Sala e il direttore generale del Comune Cristian Marangone. Le squadre fanno sapere che «il masterplan è stato preparato da una task force congiunta di esperti dei due club, al lavoro da novembre 2018»: si tratta di un progetto da 700 milioni, coi lavori che dureranno due anni, così da essere ultimati per il campionato 2022-2023. Il via libera ai lavori dovrebbe essere fra 18 mesi, e quindi l'edificazione in tempo per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi.

Su questo punto Sala intende procedere coi piedi di piombo per evitare qualsiasi inciampo e per la festa a cinque cerchi tutto deve essere pronto. Al di là dell'appuntamento del 2026, il sindaco, come tanti milanesi, è un sentimentale. E il suo cuore nerazzurro non è favorevole a un Meazza bis: «L'abbattimento di San Siro sarebbe un dolore per me ha più volte confessato - Però, al di là della mia posizione, sono pronto ad ascoltare Milan e Inter. Portino il progetto». Secondo indiscrezioni, avrà una capienza di 60mila posti (necessari a ospitare le finali Uefa) e una visuale ravvicinata rispetto a oggi. Il prato e il primo anello saranno interrati per limitare l'impatto anche sul quartiere e gli ingressi per le due squadre saranno separati. E con il cantiere in corso ovviamente si giocherà nel vecchio San Siro.

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA