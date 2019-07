Michela Corna

Il Comune rifà le scuole. Sarà un'estate di lavori per rimettere a nuovo gli edifici di proprietà comunale: in tutto 72 interventi, fra piccoli operazioni di manutenzione e veri cantieri (distribuiti nei 9 Municipi) per una spesa di 167,1 milioni di euro. Una fetta consistente di risorse - 82,3 milioni - si concentra nel cosiddetto piano scuole che comprende 18 istituti completamente rifatti, ristrutturati o progettati ex novo.

Sono già funzionanti le scuole di via Hermada, l'ex convitto Trotter e il nido in via Stratos. In dirittura d'arrivo altre tre, tra cui quella in viale Puglie. Mentre gli operai proseguono a ritmo serrato in Viscontini, Magreglio, Brocchi e Strozzi. Si dovrà, invece, attendere il 2020 per battezzare le scuole delle vie Adriano, Feltrinelli e Narcisi. E altre cinque sono in fase di progettazione, tra cui spicca il Polo Scialoia nell'omonima strada. «Rappresenterà il modello di scuola-Milano e accoglierà tutti gli ordini, dal nido alla secondaria», spiega l'assessore all'Educazione con delega all'Edilizia scolastica, Laura Galimberti.

Per il resto si tratta di micro lifting (certificazione per la prevenzione incendi, rifacimento bagni, palestre, tetto, infissi) che, ultimati prima della campanella di settembre, sono necessari per creare ambienti idonei per i baby milanesi. «Credo sia una passo importantissimo per cominciare ad affrontare le criticità della manutenzione del patrimonio scolastico, che a Milano conta quasi 500 edifici, che dovranno essere trattati progressivamente», sottolinea Galimberti. Basta materne, elementari, medie dall'aspetto vetusto. In alcuni casi saranno necessari traslochi temporanei degli alunni.

Passando in rassegna l'elenco dei cantieri è la Zona 8 che vanta il maggior numero (12); a seguire la 7 con 11 cantieri e la 6 con 9; 8 in Zona 2 e altrettanti nella 3; 7, poi, nel Municipio 4 e 6 nel 5 e nel 9. Infine, 5 nel Municipio 1 tra il plesso in via Quadronno e quello di Sant'Orsola, due scuole storiche. L'agenda è ricca e spiccano i lavori più impegnativi nella scuola di via Coletta; sui tetti delle primarie Monte Baldo, Anselmo da Baggio e del nido Guicciardi.

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

