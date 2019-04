Michela Corna

È uno degli appuntamenti imperdibili dell'arte 2019 a Milano. Il faccia a faccia con il Cartone di Raffaello, ovvero il disegno preparatorio della Scuola di Atene, uno degli affreschi che decorano le Stanze Vaticane, commissionato da Papa Giulio II al pittore urbinate. Un'opera che non solo è il più grande cartone rinascimentale a noi pervenuto (misura 2,85 metri per 8), interamente realizzata da Raffaello come disegno preparatorio, e considerata da subito un disegno finito in tutto e per tutto.

Conservato in Ambrosiana fin dalla fine del XVI secolo, il Cartone è tornato da poco al suo splendore grazie a un restauro e presentato ai milanesi in un nuovo allestimento su progetto di Stefano Boeri. Il 6 aprile, anniversario della morte di Raffaello (morì nel 1520), l'Ambrosiana offre una visita a ingresso libero al Cartone e alla sezione del museo che accoglie capolavori come l'Adorazione dei Magi di Tiziano o la Madonna del Padiglione di Botticelli. Nel pomeriggio un gruppo di studenti del liceo classico Beccaria offrirà focus tematici e approfondimenti su alcune opere.

