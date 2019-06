Michela Corna

Atm rinnova la flotta filobus puntando su green e high tech. Sono in arrivo i nuovi 30 filobus lunghi 18 metri completamente elettrici e ultramoderni. Tutti con aria climatizzata, sono un concentrato di tecnologia a zero emissioni: sono dotati di luci led, sia a bordo sia sui cartelli che indicano le fermate; inoltre, vantano otto postazioni usb per la ricarica di smartphone e tablet al fine di offrire un servizio aggiuntivo ai passeggeri in un'era in cui si è sempre più connessi.

Comodità e progresso sono le due parole d'ordine per Atm, che punta anche sulla sicurezza dei viaggiatori: i filobus saranno attrezzati con un circuito di videosorveglianza in collegamento diretto con la sala operativa dell'azienda, oltre a una cabina di guida anti-aggressione per proteggere il conducente da malintenzionati.

Il primo mezzo, di colore verde brillante, è già stato consegnato al deposito di viale Molise ed entrerà in servizio, dopo i collaudi, a luglio sulla linea 90/91. È il primo dei 30 veicoli in arrivo, ma la società che gestisce il trasporto pubblico locale arriverà ad acquistare un totale di 80 mezzi, per un valore complessivo di 61,5 milioni di euro. «Approderanno a Milano ad un ritmo serrato di tre al mese», assicurano da Atm.

I nuovi mezzi, peraltro super silenziosi, possono trasportare 135 persone con 31 posti a sedere, molto comodi, tra cui due postazioni riservate alle carrozzine e quattro posti per disabili, anziani, donne incinte e bambini piccoli.

Atm si prepara alla Milano del futuro: le nuove vetture andranno a sostituire tutti i filobus più anziani sulle linee 90, 91 e 92, migliorando sempre di più il servizio di queste linee strategiche del trasporto milanese. È l'inizio della svolta 2030 Full electric da 14 milioni di euro: nel 2030 i mezzi diesel Atm, che sono i più inquinanti e che ora sono il 97% della flotta, spariranno definitivamente dalle strade. Intanto, a luglio, Milano si gode il primo filobus verde, innovativo anche in termini di efficienza, perché dispone di un sistema di funzionamento in grado di recuperare l'energia in frenata consentendo un risparmio energetico pari al 15-20%.

