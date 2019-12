Michela Corna

Area B, avanti tutta. Fra Natale e fine anno saranno accesi altri dieci nuovi occhi elettronici, già collegati al centro operativo e collaudati, che attendono il via libera ministeriale, annunciato a giorni. Si amplia così il perimetro della videosorveglianza a controllare la Zona a traffico limitata dove sono banditi i diesel sporchi fino gli Euro 4. I nuovi varchi anti-smog andranno ad aggiungersi ai 15 attivati il 25 febbraio, giorno del debutto di Area B. «Stiamo accelerando, perché è urgente aumentare i varchi», spiega l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. «Visto che Area B è potenzialmente efficace e in sei mesi ha bloccato, ogni giorno, nelle quindici strade sorvegliate, il 13 per cento di diesel inquinanti che prima circolavano». Circa 12mila veicoli. Più controlli porteranno presumibilmente più sanzioni da 80 euro, che finora, in un semestre, sono state 2800.

Le nuove telecamere sono in via Corelli, via Rubattino, via Caduti di Marcinelle, via Cima, via Monneret de Villard, via Carnia, due in via Palmanova, via Cambini, via Clitumno. L'intenzione del Comune è di accendere a gennaio altre dodici telecamere nella zona Nord della città per arrivare, progressivamente, a febbraio, a quota 73. Le operazioni d'installazione sono già cominciate da viale Certosa a via Bovisasca, a via Appennini.

L'obiettivo è una rete di 187 occhi entro ottobre 2020, attivi da lunedì a venerdì (festivi esclusi), dalle 7.30 alle 19.30. La gara per l'acquisto degli ultimi cento dispositivi è in corso.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

