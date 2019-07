Michela Corna

Anche due ore di coda per un certificato. Pochi gli addetti, carichi di lavoro sempre maggiori. E le persone con impegni di lavoro o familiari costretti a desistere: «Ritorno domani». Una situazione non accettabile per Milano. Così, dopo le proteste dei cittadini, nei mesi scorsi, per le lunghe file in via Larga (e il blackout di due ore il giorno prima delle elezioni europee), Palazzo Marino è corso ai ripari inserendo negli sportelli dell'anagrafe 39 persone in più. Potenziamento dell'organico per mantenere aperte tutte le sedi anagrafiche per l'intera l'estate (in via Larga è comunque sospesa fino al 5 settembre l'apertura prolungata del giovedì fino le 19 e del sabato, 8,30-11.30): dalla scorsa settimana alla fine di agosto, quindi, non resterà aperta solo una sede per ognuno dei nove Municipi, come avveniva gli anni scorsi, ma tutte, sia in centro che in periferia.

È la novità voluta dall'amministrazione, annunciata dall'assessore ai Servizi civici Roberta Cocco, la quale ha risposto in consiglio comunale a un ordine del giorno presentato dal presidente della commissione Innovazione Alice Arienta (Pd), poi approvato all'unanimità dall'aula. Nel documento si chiede alla giunta, appunto, «di migliorare i servizi anagrafici per efficacia e accessibilità». Con attenzione alle periferie, abitate anche da molti anziani che sono i residenti storici dei quartieri decentrati. «Già dal 2017 - ha specificato Cocco - oltre la metà dei certificati era scaricata online (52%); trend positivo proseguito nel 2018 (55%). Nei primi mesi del 2019 siamo vicini al 60%».

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA