Addio alla distanza anti-Covid di un metro sui mezzi pubblici. Ma resta l'obbligo della mascherina. Atm sta lavorando per rimodulare il servizio dopo la decisione del governo di aumentare la capienza dei passeggeri dal 65 all'80% anche se si è ancora in attesa della pubblicazione (all'inizio della prossima settimana) del decreto. La rimodulazione diventa più pressante alla vigilia della ripartenza della scuola e del (lento) rientro dallo smart working per molti lavoratori. Un ritorno alla semi-normalità da tenere sotto controllo: «Lavoreremo con precisione per rispettare le regole», assicura il sindaco Giuseppe Sala. «Ma ritornare all'80% significa una percezione dei mezzi pieni e mi aspetto che in tanti si lamentino, però credo sia il momento di cercare una forma di normalità. Vedremo cosa accadrà».

MEZZI DI SUPERFICIE Si tolgono i segnaposto, ovvero i bollini rossi sul pavimento che indicano dove si può sostare sia sui mezzi che sotto le pensiline. Via anche a quasi tutti gli adesivi sui posti per indicare dove non ci si può sedere. Si continuerà a salire solo dalla porta posteriore e sarà l'autista ad avvisare quando non sarà più possibile accedere. Atm pensa alla sperimentazione, già nei prossimi giorni, di dispenser di gel sui filobus della linea 90/91.

METROPOLITANA Ricalibrati i contapersone ai tornelli, che si bloccano una volta raggiunta la capienza massima per quella corsa. Inoltre, nei mezzanini di tutte le stazioni sono stati montati gli erogatori di igienizzante. E restano i percorsi separati per entrare ed uscire dalle stazioni, così da ridurre i contatti tra persone.

SANIFICAZIONE Tutti i mezzi sono sanificati ai capolinea. E più volte al giorno sono disinfettate tutte le superfici di contatto, dai sostegni a cui aggrapparsi ai sedili. E sarà avviata nelle prossime ore una massiccia campagna d'informazione sulle nuove regole e sull'obbligatorietà della mascherina da indossare in modo corretto, pena la sanzione.

TRENORD L'azienda avvisa che «a bordo dei treni saranno messi a disposizione tutti i posti a sedere, cercando di rispettare il limite massimo dell'80%, riducendo i posti in piedi».

