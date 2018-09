Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mia Martini avrebbe compiuto 71 anni il 20 settembre. Da sei anni l'associazione Minuetto la ricorda con uno spettacolo in suo omaggio dal titolo Buon compleanno Mimì, presentato da Elenoire Casalegno.È il Teatro Nuovo a ospitare la serata domenica: secondo tradizione, il ricordo avrà i contorni di una festa. La ricetta è in effetti azzeccata: meglio festeggiare la nascita di un'artista, che commemorarne la scomparsa. Con la direzione artistica di Vincenzo Adriani e Giancarlo Del Duca, Buon compleanno Mimì celebra quella raffinata interprete che seppe distinguersi, grazie a un timbro di voce unico, nel panorama della canzone italiana. Attesi sul palco artisti come Raphael Gualazzi, Anna Tatangelo, Pupo, Chiara Galiazzo, Alessio Bernabei, Matia Bazar, Amedeo Minghi, Alexia, Virginio, Leonardo Monteiro e Alice Caioli. Ognuno di loro interpreterà due brani: uno della cantante calabrese e uno tratto dal proprio repertorio personale. Ci sarà ovviamente spazio per ricordare la figura umana e artistica di Mimì, come la chiamavano gli amici, con proiezioni e immagini. Ad accompagnare gli ospiti sul palco sarà la Mimí Sara Band. (F.Cos.)