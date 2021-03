«Mi minacciava, continuava a chiedermi soldi e mi diceva che aveva foto e filmati su di me, l'ho fatto di sicuro, sono stato io, ma non ricordo tutte quelle coltellate, ricordo tanto sangue addosso».

Così Cristian Losso, dipendente bancario di 43 anni, ha confessato al processo aver ucciso con 80 coltellate il 20 luglio 2020, in via Plana, Alves Rabacchi, trans ed escort brasiliana che lui frequentava. Il bancario ha raccontato che nell'ultimo periodo «da lei andavo solo per consumare cocaina. E lei da settembre 2019 aveva iniziato a chiedermi sempre più soldi, quando riuscivo a pagare, pagavo».

Losso è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalle sevizie nell'inchiesta del pm Isidoro Palma. A incastrare il 43enne, fermato quattro giorni dopo il delitto, erano state le telecamere di sicurezza della zona. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica

