«Mi candido per difendere i diritti delle minoranze»

«Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale, rappresentato da un fiore stilizzato arcobaleno. È il nuovo partito, che debutta alle amministrative di ottobre con il candidato sindaco Mauro Festa, 46 anni, attivista, ambientalista, avvocato. «È il momento di metterci la faccia», esordisce.

Non rischia di essere una sorta di autoghettizzazione?

«Dovremo affrontare pregiudizi, ma siamo pronti. Non siamo un partito di nicchia, quello dei gay per intenderci, ma di tutti: uomini, donne, trans, bisessuali, disabili. Ci rivolgiamo a chi si sente discriminato: per esempio, ai ristoratori bistrattati nell'era Covid, con i quali stiamo avviando degli incontri».

Perché si candida?

«Per farmi carico di ingiustizie perpetrate alla luce del sole. A Milano c'è tanto da rinnovare, perché manca una campagna di sensibilizzazione costante verso le problematiche della comunità Lgbt+».

Cosa manca a Milano?

«Per esempio, un numero verde a cui si possono rivolgere le persone Lgbt+ per ricevere risposte ai bisogni. E poi una formazione adeguata, nella pubblica amministrazione e negli ospedali, per non urtare le sensibilità: ricordo il caso di un'infermiera che ha urlato in corridoio il nome sulla carta di identità di una transessuale, creando una situazione imbarazzante».

Altre proposte.

«Aprire uno sportello accoglienza e antiviolenza Lgbt+ per chi è maltrattato o addirittura cacciato di casa. Spesso viene detto che i problemi sono altri. Non è vero».

Al di là della tematiche Lgbt+, come affronterebbe, per esempio, i temi della mobilità?

«Avvierei uno studio per capire se Area C e Area B siano davvero utili contro lo smog; rivedrei le piste ciclabili tracciate durante la pandemia senza criterio. E il tasto dolente dei parcheggi: le strisce bianche, nonostante siano previste dalla legge, sono state cancellate per far posto alle blu, a pagamento».

Cosa contesta all'attuale amministrazione comunale?

«Di aver dimenticato i problemi della comunità Lgbt+. Una società realmente civile deve ridurre le disuguaglianze».(S.Rom.)

