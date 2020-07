«Mezzo pericoloso, serve un corso e il casco obbligatorio per tutti»

Simona Romanò

Daniele Vincini, segretario del Sulpm, veterano dei ghisa motociclista, la sequela di incidenti dei monopattinisti è un brutto segnale?

«Pessimo: dobbiamo sensibilizzare all'uso corretto, prima che ci scappi un morto. È un mezzo che per le sue caratteristiche è pericolosissimo, ma tutti credono che sia un giocattolo: ha le ruote strette ed è un attimo perdere l'equilibrio e sfracellarsi a terra. E si viaggia stando in piedi, per cui se sbatti contro un auto fracassi volto e testa».

Come prevenire il peggio?

«Innanzitutto il caschetto: ora è obbligatorio dai 14 ai 18 anni, ma io lo consiglio a tutti. E poi una sorta di patentino».

Ovvero?

«Il monopattino è equiparato alle bici e il patentino non può essere obbligatorio, ma sarebbe indispensabile un corso di guida, fatto anche dai vigili, per insegnare come portarlo in strada: capire, per esempio, la capacità di frenata, che non è quella di una bici».

E i controlli?

«Sono già 8 le pattuglie per turno a contrastare gli indisciplinati. Passano con il rosso, viaggiano contromano. E noi multiamo».

