Mezzi sicuri, alleanza Atm-ghisa

Simona RomanòSquadre di vigili e guardie giurate al lavoro insieme per garantire la sicurezza sui mezzi pubblici di dipendenti Atm e viaggiatori. Non solo: le centrali operative di Atm e della polizia locale in contatto diretto attraverso una linea dedicata. E presto anche la videosorveglianza diretta delle stazioni del metrò da parte di una squadra di vigili.Atm e Comune fanno partire il piano mezzi sicuri: s'intensificano le attività dei ghisa del nucleo specializzato di Tutela trasporto pubblico che, composto da 15 agenti in divisa, sorveglierà insieme alle guardie di Atm, le linee di bus e tram più pericolose e i mezzanini del metrò ad elevato rischio. L'annuncio ieri, nella sede operativa Atm: «Il dato delle aggressioni ai danni dei dipendenti - ha spiegato Arrigo Giana, direttore generale dell'azienda - è in calo se si pensa che nel 2013 ce ne sono state 154 e nel 2017, invece, 59». Tuttavia i conducenti dicono «di avere paura e di essere vittime di angherie di ogni genere da parte di viaggiatori aggressivi, alterati, litigiosi». Le istituzioni non stanno a guardare. Settimana scorsa la notizia che da maggio gli addetti alla security potranno indossare le body cam alla divisa. Ieri, invece, il patto suggellato con i vigili: lunedì le prime riunioni operative così da fare il punto sulle tratte da presidiare e partire immediatamente con i controlli extra. La pianificazione dei servizi sarà fatta mensilmente in base alle problematiche rilevate. Parallelamente i vigili seguiranno un corso di formazione per conoscere meglio il sistema dei trasporti, mentre alle guardie sarà spiegato il corretto approccio nei casi di pericolo. «La collaborazione ha poi sottolineato Ciacci - era già in essere, ora sarò rafforzata». I dati da gennaio ad oggi parlano chiaro: 792 presidi nelle stazioni metro, 1707 controlli sui convogli, 812 pattugliamenti sui mezzi di superficie delle linee sensibili (1, 3, 4, 14, 15, 56, 67, 90/91, 351). E le telecamere saranno un deterrente. «Attualmente ce ne sono 1.700 a bordo dei mezzi», ha precisato Giana.