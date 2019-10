Mezzi fermi per 24 ore un altro venerdì nero

Tira aria di disagi. Domani sarà un'altra giornata dura per chi usa i mezzi pubblici Atm e i treni: Cub e Sgb hanno proclamato un nuovo sciopero di 24 ore.

L'agitazione del personale Atm, addetto ai mezzi di superficie, è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio; meno rilevante lo stop della metropolitana, con i lavoratori che si occupano del servizio che potrebbero incrociare le braccia dalle 18 al termine del servizio. Sono garantire le fasce di garanzia (bus e tram fino le 8,45, dalle 15 alle 18, mentre le linee del metro fino le 18). Possibili disservizi, con ritardi e treni soppressi, anche per i pendolari che utilizzano i treni: dalle 21 di oggi alle 21 di domani si fermano i lavoratori del settore del trasporto ferroviario. E ciò potrebbe causare impicci per il gruppo Ferrovie dello Stato e Trenord. Gli autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti per i collegamenti fra Cadorna-Malpensa e fra Malpensa-Stabio.(S.Rom.)

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

