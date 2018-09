Mezza maratona e 12 ore di ciclismo: all'autodromo di Monza weekend di sport

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ernesto De FranceschiMILANO - Una due giorni a tutto sport con oltre 4mila atleti coinvolti. Nel weekend l'autodromo di Monza ospiterà la 12 ore Cycling Marathon e la mezza maratona. La gara ciclistica si correrà in pista nella notte tra sabato e domenica. Per gli amanti della bici su strada e per tutti quelli che vogliono vivere un'esperienza fuori dall'ordinario, questa competizione è opportunità per solcare i 5.793 metri di asfalto del tempio della F1, come ricordato ieri alla presentazione ufficiale alla Canottieri Olona.Domenica dalle 9, poi, sarà il turno dei runner che si sfideranno nella Mezza di Monza che si proporrà col solito format: 30 km, 21, 10 e 5 km non competitiva e con Diadora come sponsor tecnico che grifferà la maglia ufficiale. Partenza e arrivo saranno dalla pit lane del circuito che solo due settimane fa ha ospitato il Gran Premio di F1 e spogliatoio all'interno dei box. Tra i top runner al via ci sarà Valeria Straneo, al ritorno alle gare dopo l'infortunio, ed è attesa anche la maratoneta azzurra Sara Dossena. Per entrambe le gare le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale www.followyourpassion.it .