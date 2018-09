Mezza maratona di Arenzano si corre a picco sul mare

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Si avvicina la data della Mezza Maratona di Arenzano in Liguria, una delle half marathon più belle d'Italia che si corre quasi tutta lungo la stupenda pista ciclabile che costeggia il mare e che vede la partecipazione anche di tanti runner milanese. La gara si svolgerà venerdì con partenza alle 18,30 da Via Grecia/Piazza Mazzini. Il tracciato s'inoltra lungo la pista ciclabile di lungomare De Andrè, attraversa il litorale di Cogoleto e percorre lungomare Europa fino al Nautilus di Varazze, dove il giro di boa prevede il rientro ad Arenzano. Quest'anno sarà l'occasione per una gara di solidarietà dopo la strage del ponte Morandi di Genova. In occasione della 21 km sarà organizzata anche una raccolta di fondi. Accanto alla gara competitiva anche una kids run per i più piccoli. Iscrizioni online http://iscrizioni.wedosport.net.(E.D.F.)