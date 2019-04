Mettiti in posa, torna a Milano il Photofestival. Fino a giugno la città è invasa dalla rassegna di foto d'autore che coinvolge musei, gallerie d'arte, biblioteche e spazi meno istituzionali, come showroom. La 14esima edizione della kermesse, organizzata da Comune e Camera commercio e promossa da Aif (associazione italiana foto & digital imaging), e diretta da Roberto Mutti, vede la partecipazione di grandi fotografi e di giovani autori e 177 esposizioni. La particolarità è che si tratta quasi sempre di mostre gratuite, che si espandono sempre più nll'hinterland, in una rete diffusa di oltre 120 sedi. Tra i grandi nomi in programma Don McCullin (alla Galleria Sozzani dal 12 maggio), Fosco Maraini, Gian Paolo Barbieri (Galleria 29 Arts in Progress dal 10 maggio), Oliviero Toscani, Gian Butturini, Bob Krieger, Vincenzo Castella, Giuliana Traverso, Christopher Broadbent. In primo piano il progetto Volti di Design che vede coinvolti gli studenti dell'Istituto Italiano di Fotografia e del corso di fotografia e video di scena dell'Accademia Teatro alla Scala in un reportage dedicato ai protagonisti del mondo del design under 35. E poi il gemellaggio con Pavia, che porterà nella città 15 mostre.(P.Pas.)

