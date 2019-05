Metti la Juve a cena il futuro va in tavola: Allegri resta in bilico

Timothy Ormizzano

TORINO - Metti una sera a cena, con il futuro della Juve come portata principale. L'atteso incontro tra Agnelli e Allegri si è svolto nella tarda serata di ieri, intorno a un tavolo imbandito, in una località segreta. Un tête-à-tête per chiarirsi e provare a ripartire insieme. La telenovela è prossima alla puntata finale, con l'atteso annuncio urbi et orbi. Le parti sembrano un po' più vicine rispetto agli ultimi giorni, anche per una mancanza di alternative di pronto uso individuate dal club bianconero nonché di offerte reali per l'allenatore livornese, monitorato dal Barcellona e dal Psg. Difficile anche decifrare la dichiarazione lapidaria rilasciata da Agnelli martedì sera a Stresa: Allegri resta, ma dipende da lui. La sensazione è che il divorzio è evitabile soltanto se il tecnico livornese accetta le condizioni dettate dal club. Rinunciando non tanto al rinnovo del suo contratto con ricco adeguamento dello stipendio intorno ai 9 milioni ma soprattutto a quei cinque rinforzi di qualità che vorrebbe garantirsi sul mercato: due difensori, due centrocampisti e un attaccante.

Da segnalare nella giornata di ieri il muso lungo del vicepresidente Nedved, uscito dalla Continassa intorno alle 18, poco prima del presidente Agnelli. Ma anche il nervosismo di Allegri, che dopo un piccolo diverbio con un dipendente bianconero ha diretto l'allenamento lanciando diverse grida ai suoi giocatori, da ieri al lavoro in vista di Juve-Atalanta.

La permanenza del tecnico, con un ruolo quasi da traghettatore verso quell'estate del 2020 in cui la Juve sogna di ingaggiare Guardiola o Pochettino, significherebbe il probabile addio di Dybala e Cancelo. I due, rispettivamente valutati 100 e 60 milioni, interessano molto al Manchester United. I bianconeri potrebbero usarli come contropartite tecniche per arrivare a Pogba, con conguaglio economico in favore della Signora. Altro nome sull'asse Torino-Manchester è quello di Alexis Sanchez. Il problema è l'ingaggio. Il Nio Maravilla, che si è offerto anche all'Inter, guadagna ben 28 milioni di euro annui. Si discute l'ipotesi di un prestito con metà dello stipendio pagato dallo United.

