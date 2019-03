Metrò pazzo, un altro ferito

Simona Romanò

Ancora una brusca frenata in metropolitana. Ieri, alle 9, sulla linea rossa alla stazione Gambara, il convoglio si è inchiodato, facendo cadere a terra alcuni passeggeri. Uan donna di 50 anni ha riportato contusioni ed è stata trasportata all'ospedale San Carlo in codice verde. La procura ha subito disposto il sequestro del treno.

Si tratta del secondo sequestro nelle ultime settimane a seguito dell'inchiesta aperta per lesioni colpose a carico di ignoti dopo le frenate violente e immotivate di marzo. Quello di ieri è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi. Il più recente risale a martedì 12 a Cassina de' Pecchi, lungo la M2, che ha provocato due contusi. Ma gli incidenti più gravi sono quelli del 4 e del 9, dove complessivamente 14 persone hanno riportato ferite.

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che coordina l'inchiesta, ha nominato un consulente per esaminare una cinquantina di segnalazioni arrivate all'Atm nell'ultimo anno e mezzo. Il direttore generale dell'azienda, Arrigo Giana ha già annunciato che «la soluzione sulla quale stanno lavorando è quella di mitigare l'intensità delle frenata». Tuttavia, la procura prende molto sul serio la questione. E scoppia anche la polemica politica con il forzista Alessandro De Chirico ad andare all'attacco: «Prendere i mezzi è diventato come uno sport estremo in cui i milanesi mettono a repentaglio la loro incolumità». Il consigliere ha presentato un question time all'assessore alla Mobilità Marco Granelli che è invitato a presentarsi in Consiglio comunale per spiegare che cosa sta succedendo.

