Metro ballerina, sorvegliato il Castello

Una riduzione delle vibrazioni dovute al passaggio della metro in tre zone della città e l'avvio della rilevazione, con appositi sensori, anche nel punto del Castello Sforzesco e di largo Cairoli. Sono le principali novità emerse nella commissione che si è tenuta a Palazzo Marino dedicata ai primi esiti del piano di lavoro messo in campo da Comune, Atm, MM, con la collaborazione del Politecnico, per ridurre i disagi segnalati dai cittadini dovuti alle vibrazioni della metro.

Sul tratto della M1 Pagano - Conciliazione c'è stata una riduzione delle vibrazioni del 71%, grazie «al raddoppio della frequenza degli interventi di limatura dei binari», ha spiegato Arrigo Giana, direttore generale di Atm. Nel tratto di passaggio della M2 Loreto - Caiazzo le attività hanno portato a una riduzione delle vibrazioni del 50% ma sono necessari lavori infrastrutturali più complessi. In questa tratto infatti c'è abbondanza d'acqua sul fondo della galleria. Nel tratto M2 Piola - Loreto la riduzione delle vibrazioni è stata del 75%. Ed è stata posizionate, nelle gallerie della metro e in alcuni uffici, la strumentazione del Poli per la rilevazione delle vibrazioni al Castello e in largo Cairoli.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

